Após flagra, Rafa Kalimann confirma affair com Daniel Caon, ex-Casa de Vidro

Após muita especulação, Rafa Kalimann confirmou neste sábado que está tendo um affair com o cantor Daniel Caon, que participou da Casa de Vidro, mas acabou não entrando no BBB20.

A ex-bbb só confirmou o romance após a prima mostrar o carro de Daniel na casa de Rafa sem querer em um stories neste sábado (8). O post foi apagado rapidamente, mas os fãs não deixaram passar despercebido.

Caon está na casa da @rafakalimann_ agora olha o carro dele aí no stories da prima dela o Land Rover. pic.twitter.com/3KRbiqwpvs — Jhon Jhon (@jhon777_) August 8, 2020

Ao Hugo Gloss, Rafa explicou o motivo de não ter divido com os fãs o romance e não rotulou a relação. “Estamos apenas nos conhecendo, nos permitindo. Não queríamos rotular ‘estamos juntos’ porque como todas as outras pessoas estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma. De forma espontânea e, principalmente, real e sincero. […] Não queríamos pressionar algo que tá leve e respeitoso de ambas as partes. Só queria poupar algo que é muito pessoal mesmo, acho que nós temos esse direito, sabe?”, disse ao site.

Rafa e Daniel já haviam ficado há algum tempo. A nova contratada da Globo confirmou que os dois se beijaram uma única vez no passado.