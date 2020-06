Ivete Sangalo faz declaração apaixonada em aniversário de 35 anos do marido

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Ivete Sangalo comemorou nesta quinta-feira (4) o aniversário de 35 anos do marido, o nutricionista Daniel Cady, e não economizou na declaração publicada nas redes sociais. Com uma foto dos pombinhos grudados, a artista de 48 anos escreveu: "Meu par! Não somos metades um do outro . Somos inteiros e nos entregamos totalmente . Nosso mundo é gigante! O que construímos juntos é gigante, tão grande que é muito maior do que pensamos. É amor ! Puro ! Vc é o que eu mais quero . Feliz aniversário, meu Kassinho. Te amo todo".

Em seu perfil da rede social,, Daniel também comemorou a vida ao lado da cantora e os filhos: "Acordar com essa galera ao meu lado cheia de saúde e amor é o melhor presente que poderia ter. Obrigado a todo mundo pelas mensagens de carinho, em especial aos meus amigos e minha família. Amo vocês!".

Os dois fazem aniversário com poucos dias de diferença. No dia 27 de maio, foi a vez de Cady parabenizar a amada com uma foto dos dois aos beijos: "Como é bom ter alguém tão especial como você ao lado. Alguém que posso contar sempre que preciso, que me dá tanto carinho, amor e atenção. Que cada momento nosso se renove e se repita.

Que a alegria esteja sempre contigo nos palcos e na vida. Que você seja eternamente feliz. Que Deus te dê muita saúde e abençoe a nossa família. Te amo minha passarinha