BBB20: Marcela troca Thelma por Daniel na final e revolta web

Durante o jogo da discórdia no BBB 20, na noite desta segunda-feira (09), os brothers falaram, de novo, com quem gostariam de disputar a final do reality. A dinâmica "monte sua final" já foi realizada há um mês com os brothers.

Na vez de Marcela, ela manteve Gizelly, mas escolheu Daniel. Na primeira vez do jogo, ela havia escolhido Thelma. "Vou manter a minha Gigi furacão, que sempre foi o meu braço direito aqui. A minha final também teria mais gente. Vou subir o Dan de patamar, porque é quem eu quero muito. Minha energia aqui dentro fica muito mais forte com ele", justificou.

Quando chegou a vez de Thelma, a sister manteve suas escolhas e colocou Marcela e Gizelly ao lado dela. "A minha [final] não mudou não. Continua a Marcela e Gi. Continuo jogando do mesmo jeito de quando entrei aqui. Gosto muito do Babu também. Mas continuo com o mesmo pensamento de quando eu entrei", garantiu.

A escolha da ginecologista não agradou os internautas que bombardearam a sister de críticas. O nome de Thelma e de Marcela ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a madrugada desta terça-feira (10).

Marcela dizendo que a energia do Daniel faz bem pra ela, mal ela sabe que ele sugou todinha a dela #bbb20 — ju (@xulianaelsb) March 10, 2020