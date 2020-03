BBB20: Flay e Prior protagonizam clima romântico durante comemoração do paredão

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Após a eliminação do brother Daniel, na noite desta terça-feira (24), as sisters Mari, Flay e Ivy conversavam na sala sobre o momento em que o apresentador Tiago Leifert fez o anúncio da eliminação do brother.

Mari começou falando que ficou confusa, sem saber o que fazer e contou que queria ter abraçado Flay que estava emparedada, mas a amiga pulou nos braços do brother Prior para comemorar a permanência na casa.

Em seguida, Flay disse que ficou surpresa com o resultado do paredão e que a primeira reação que teve foi comemorar ao lado do arquiteto. "Ele olhou para mim querendo gritar, me abraçar. Acabou que eu sentei na perna dele".

"Nossa! Pensei que vocês estavam transando no ao vivo", comentou a baiana. Flay respondeu: "Olha, que maldosa".