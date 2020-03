BBB20: Durante festa do líder, Marcela se irrita com Daniel e dispara: 'Você fala tudo pela metade'

Brasil acorda da hipnose do falso mito

O casal Daniel e Marcela aproveitaram a festa do líder na noite desta quarta-feira (18), no BBB 20 e o brother aproveitou o momento de descontração para conversar com a sister.

"Eu acho que tu não queria me assustar e eu acho que eu acabei te assustando... Por falar tão abertamente". Sem concluir o que estava falando, Marcela interrompeu e disse: "Abertamente do que? Desembucha, Daniel. Eu não estou entendendo nada. Você me deixa louca. Você fala tudo pela metade".

Envergonhado, o gaúcho afirmou que não pode dizer o que deseja, e a médica se irritou com o brother: "Não estou entendendo nada, não estou entendo nem o que você está falando". Ao ser questionado por Marcela, ele aponta estar preocupado por não ter experiência na relação com a sister.

Minutos depois, a ginecologista perguntou a Daniel se ela teria dito alguma vez que isso seria um problema. : "Eu acho que nunca deixei parecer que era um problema, deixei?". Ela disse ao brother que prefere que ele seja sincero.

Os dois voltaram a dançar e esqueceram a discussão.