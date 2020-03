BBB20: Aos prantos, Ivy reclama com Daniel sobre briga com Prior: 'Você vai acabar com a minha vida'

Um 'tac' para a Umanizzare

Após discussão com Felipe Prior, Daniel conversa com Marcela, Pyong e Ivy no Quarto Vila, na madrugada desta quinta-feira (12), durante a festa do líder Pyong, no BBB 20.

Aos prantos, Ivy reclama sobre atitude de Daniel: "Se acontece de você sair desse programa, você acaba com a minha vida. Você vai acabar com a minha vida!". O gaúcho diz que não vai sair e a sister o questiona: "Por que você briga com esse homem? Já falei para você parar de brigar com esse homem".

O brother diz que estava apenas conversando com Prior e Pyong discorda: "Não é necessário. Na festa nunca é necessário. O problema é na festa, amanhã você pode falar tudo o que você quiser. A gente ama você, mas hoje não é hora".