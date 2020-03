Irmão de Daniel do BBB20 revela que rapaz tem transtorno e pediu segredo: 'vai ficar chateado por eu expor isso'

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

O irmão de Daniel do BBB20, Tomas Lenhardt, saiu em defesa do rapaz após as duras críticas que ele vem recebendo no reality show, principalmente pelas constantes infrações no reality show que geram perda de estalecas, prejudicando todos os brothers.

Segundo Tomás, que é vendedor autônomo, Daniel sofre de TDAH - transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mas teria pedido sigilo à família sobre a condição, e provavelmente irá ficar chateado ao saber que isso veio a público. Ele foi diagnosticado clinicamente.

"Com certeza [os erros de Daniel] tem relação [com o TDAH], pois vemos claramente que ele fica muito mal quando acontece isso, mesmo ele não querendo que aconteça. Ele pede desculpas, diz que vai se esforçar ao máximo para não acontecer e, por mais que diminua, às vezes acontece, é inevitável", disse Tomás. "Daniel vai ficar muito chateado e bravo comigo por expor isso, já que ele pediu sigilo a toda família até por sofrer bullying com isso. Porém chegou ao ponto crítico de pessoas, na internet, quererem agredi-lo e até que ele seja executado. A situação saiu do controle", desabafou.

A situação, segundo o irmão, foi manifestada pela primeira vez na adolescência: "A família recebia reclamações da escola. Então percebemos que poderia ser algo relacionado a isso. O TDAH inclui repetição de erros cometidos por descuidos, ser distraído por estímulos externos".

"Na vida adulta, ele está conseguindo se manter bem nos trabalhos, conseguindo se controlar bem com ajuda da ioga. A família e amigos amam o jeito dele. Está sempre alegre, brincando, tem coração puro e não faz nada por maldade. Se ele esquece alguma coisa, como o microfone na casa, não é para prejudicar ninguém, até porque o mais prejudicado nesse caso é ele".

Ainda de acordo com o irmão de Daniel, a família avalia se irá denunciar à polícia as ameaças que vem recebendo: ""Incitação e apologia a violência são crimes graves. 'BBB' é entretenimento e não para as pessoas jogarem ódio gratuito por aí. Todas as pessoas erram lá dentro, e todas têm direito disso. Não gostar dele é um direito de todos, já ameaçar não é direito de ninguém".