Marcius Melhem abandona cargo na Globo após ser absolvido de acusação de assédio

Marcius Melhem se afastou da TV Globo alegando "motivos pessoais", após ter sido absolvido das acusações de assédio e plágio, pelo comitê de ética e compliance do Grupo Globo. As denúncias partiram da atriz Dani Calabresa, que levou dezenas de funcionários e ex-funcionários a testemunharem sobre o caso.

Melhem é (era) responsável pelos programas de humor da Globo, e o impasse com Dani Calaresa aconteceu durante a produção do "Fora de Hora" no primeiro semestre de 2019.

Melhem pediu uma licença de quatro meses para, segundo ele, cuidar de um problema de saúde da sua filha de 10 anos, logo após sair o resultado da investigação, que foi informado aos envolvidos no início da semana. Aos colegas do "Fora de Hora", Melhem disse que não pretende reassumir o cargo executivo quando retornar.

Em abril, o humorista viaja aos Estados Unidos com a família, onde deve ficar por dois meses, segundo o Uol.

A Rede Globo divulgou uma nota sobre o assunto. Leia na íntegra:

"Por motivos pessoais, Marcius Melhem deixou a liderança dos projetos de Humor. Com isso, a área de Criação e Produção de Conteúdos da Globo, sob a direção de Carlos Henrique Schroder, vai redesenhar a sua estrutura de Dramaturgia.

Os projetos de Humor, assim como os de Dramaturgia Diária e Semanal (novelas e séries), ficarão agora sob a responsabilidade direta de Silvio de Abreu. Com Silvio, compõem o time de Gênero dos Estúdios Globo os diretores de Variedades Mariano Boni (programas de entrevistas e talk shows) e Boninho (programas de auditório, realities, games e musicais).

Marcius solicitou ainda licença das funções de roteirista e ator por um período de quatro meses."