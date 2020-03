Marcius Melhem quebra o silêncio sobre afastamento da Globo: 'total indignação'

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Marcius Melhem se pronunciou, através de um comunicado enviado à imprensa, sobre os motivos que o levaram a se afastar da TV Globo, e desmentiu que tenha sido por conta das acusações de assédio que ele enfrentou na emissora por parte de Dani Calabresa. Vale lembrar que de fato, o humorista foi absolvido das acusações de assédio e plágio, pelo comitê de ética e compliance do Grupo Globo, e que em seguida pediu a licença. Mas segundo ele, o afastamento não tem relação com a polêmica, mas é por conta de um problema de saúde de uma de suas filhas. Leia na íntegra o pronunciamento:

"É com total indignação que Marcius Melhem recebe os questionamentos sobre as razões que o teriam levado a pedir uma licença de quatro meses à TV Globo. A decisão de se afastar de suas atividades na emissora foi do próprio Melhem e não tem relação alguma com as maldades veiculadas.

Melhem sempre manteve uma postura reservada da sua vida pessoal, sobretudo o que diz respeito às suas filhas, as quais nunca expôs em nenhuma ocasião. Porém, diante do que vem sendo noticiado, esclarece que o motivo do seu afastamento se deve a um problema de saúde que uma de suas filhas está atravessando, necessitando de uma cirurgia, que será realizada nos Estados Unidos, onde a família deverá permanecer, parte desse período, até a pronta recuperação da menina."

Leia também a íntegra do comunicado emitido pela Rede Globo:

"Movimentação nos Estúdios Globo concentra humor, novelas e séries sob a liderança direta de Silvio de Abreu

Por motivos pessoais, Marcius Melhem deixou a liderança dos projetos de Humor. Com isso, a área de Criação e Produção de Conteúdos da Globo, sob a direção de Carlos Henrique Schroder, vai redesenhar a sua estrutura de Dramaturgia. Os projetos de Humor, assim como os de Dramaturgia Diária e Semanal (novelas e séries), ficarão agora sob a responsabilidade direta de Silvio de Abreu.

Com Silvio, compõem o time de Gênero dos Estúdios Globo os diretores de Variedades Mariano Boni (programas de entrevistas e talk shows) e Boninho (programas de auditório, realities, games e musicais).Marcius solicitou ainda licença das funções de roteirista e ator por um período de quatro meses."