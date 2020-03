Marcelo Adnet rebate crítica à ‘traição’ e acaba expondo detalhe sobre casamento

As agressões a jornalistas em Manaus

Marcelo Adnet rebateu uma seguidora que o criticou por conta da suposta traição à esposa, a estudante Patrícia Cardoso, e acabou revelando que ele não foi o único a ficar com outras pessoas durante o período em que, segundo ele, os dois decidiram se separar. "Esse Marcelo Adnet critica tanto o presidente, mas sempre mau-caráter com as mulheres. Vai entender... Sempre traindo as esposas e expondo as mesmas na mídia. Quando se aponta um dedo tem quatro apontado para si!", escreveu a internauta.

Em resposta, Adnet disparou: "Não traí. Nós estávamos separados. Ela também ficou com outras pessoas. Ponto".

A situação veio à tona após a atriz Analu Barros ir à imprensa contar que teve um caso de uma noite com Adnet no início de fevereiro, e que se sentiu enganada já que o humorista continuou casado com a esposa. Desde o início, o ex-marido de Dani Calabresa confirmou que ficou com a atriz, explicando que ele e a esposa estavam separados na época e reataram em seguida.