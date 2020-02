Rivais: Luciana Gimenez provoca Dani Albuquerque após imitação

Depois de Daniela Albuquerque publicar uma 'sessão' de fotos sensualizando na neve, durante suas férias no Colorado, nos Estados Unidos, Luciana Gimenez deu uma alfinetada daquelas na "primeira-dama" da RedeTV!.

“Copia na caruda”, disparou a apresentadora no Instagram: "Quando o povo me copia podia dar crédito, né? Ou seria inspiração?”, continuou ela, ironizando, mas claro, sem citá-la. O recado, no entanto, ficou claro para quem acompanha ambas.

Não é segredo para ninguém na RedeTV! que Daniela Albuquerque e Luciana Gimenez, ex-mulher do vice-presidente da emissora, não "se bicam". Elas trabalham em estúdios diferentes, um de frente para o outro.