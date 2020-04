Tiago Leifert se rende e agita web ao dançar Dua Lipa no BBB20

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

O TIAGO LEIFERT FEZ A DANÇA DE DON'T START NOW DA MANU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK tá satisfeita, Manu Gavassi???? #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/vhbWZzVXMj — Ntv no #BBB20 (@ntvnasredes) April 12, 2020

Durante a exibição do programa ao vivo deste sábado (11) do BBB 20, o apresentador Tiago Leifert se rendeu a dancinha de Manu Gavassi em 'Dont Start Now' de Dua Lipa e imitou a coreografia feita pela sister.

"O máximo que eu sei, só isso que eu aprendi com a Manu", disse Leifert ao reproduzir alguns passos enquanto tocava a música no estúdio. Aos risos, o apresentador ainda fez um pedido aos internautas antes de encerrar o programa: "Não façam meme, respeitem a minha família, o meu trabalho".

Mas, o momento não passou despercebido e logo o vídeo de Tiago Leifert ganhou o público nas redes sociais. Tiago ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.