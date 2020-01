Dançarina Juliana Paiva faz vídeo surpreendente e fãs reagem: 'Não acredito'

A dançarina Juliana Paiva compartilhou um vídeo inusitado em suas redes sociais neste sábado (11), para anunciar que está grávida do seu primeiro filho com o coreógrafo Dam Fernandes.

“Será que cabem nós 3 na sala? CABE! Claro que cabe! Na sala, no coração, na vida. Tu vens! Sim! Tu que sempre foi nosso maior sonho! É com a maior alegria do mundo que anunciamos que vem aí um PAIVA FERNANDES! Só vem filho(a)”, disse ela, na legenda.

Confira