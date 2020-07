Suspeita de integrar quadrilha que ameaçava cortar dedos das vítimas é presa em Manaus

Wilson Lima e a solidão do Poder

Manaus/AM - Ana Karina Hage da Silva, 23, a "Dama de Copas", foi presa por policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), suspeita de integrar um quadrilha especializada em roubo de veículos na capital. A prisão de Ana ocorreu na manhã desta terça-feira (7), na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Segundo o titular da especializada, delegado Cícero Túlio, as investigações iniciaram em fevereiro deste ano, após as equipes receberem informação de que uma quadrilha havia invadido uma casa no bairro Novo Aleixo, zona Norte. Na ocasião eles teriam roubado um carro S10 prata, uma quantia em dinheiro e um filho de cão da raça husky siberiano.

De acordo com o delegado, Ana era usada para despistar os policiais e emprestava sua casa para o grupo após os roubos e furtos, bem como receptar parte dos produtos roubados. Ela também é suspeita de auxiliar seu companheiro Gilvan Oliveira Reis, o "Vela", apontado como lider da organização criminosa.

Túlio disse ainda, que as vítimas da quadrilha disseram em depoimento que os assaltantes, durante ação criminosa, ameaçavam cortar os dedos das vítimas, bem como utilizavam fardamento da polícia civil.

O delegado destacou, que "Vela" já teria sido preso outras vezes por homicídio, tráfico e porte de arma de fogo. Em 2018 ele foi preso com outras nove pessoas, em pode de 10 pistolas, quando se preparavam para atacar uma facção criminosa rival.

Ana foi indiciada por roubo majorado, receptação e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na DERFV ela será levada para audiência de custódia.