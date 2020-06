Whindersson Nunes e Luísa Sonza têm dados vazados e youtuber se revolta

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Em meio aos ataques a Luísa Sonza, Whindersson Nunes denunciou neste sábado (13) que ele e a ex-mulher tiveram os dados vazados na internet.

O youtuber contou que foi adicionado em um grupo de Whatsapp no qual as informações pessoais foram expostas. “Nunca pensei que fosse passar por isso na vida, me colocaram num grupo expondo os documentos e endereços, meus, de meus familiares, da Luísa, dos familiares dela, esse é o tipo de coisa que o hate alimenta parem com isso gente, por favor”, escreveu ele mostrando um print do grupo.

Whindersson ainda ironizou a justificativa dada por internautas para boicotar o clipe de Luísa com Vitão. “Eu já vi música ser ruim, agora ser ruim a ponto de pegar os dados do latino e mandar no whats dele eu nunca cheguei nesse ponto não, acho q aí ja não é mais a música sei lá só acho”, disse.