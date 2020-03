Giselle Itiê revela nome do primeiro filho após dar à luz

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Um dia após dar à luz seu primeiro filho com Guilherme Winter, Giselle Itiê revelou o nome do bebê, nesta quinta-feira (5). O menino se chama Pedro Luna.

No Instagram, a atriz de 37 anos publicou uma foto dos pezinhos do bebê logo após o parto, e escreveu: Quem nasceu dia 02/03/2020?! Nosso Pedro Luna, amor de mís amores, meu Pedrin. Lunito de mí alma! O mais conhecido como #UnicornioBaby Gratidão a todas as energias acolhedoras e amorosas de vocês durante toda a nossa gestação. AMO vocês @guiwinter OBRIGADA por me dar “O maior” presente de mí vida. Muito AMOR POR NÓS TRÊS. Nós parimos como desejamos e estamos cheios de ocitocina para espalhar pelo mundo".

O papai, Guilherme, também postou uma foto da criança e se declarou: "meu melhor amigo".