Em Manaus, homem pode ter sido assassinado por cobrar dívida em rede social

Manaus/AM - Um industriário identificado como Maurício Marques de Almeida, 28, foi assassinado a tiros na tarde de domingo (2) no momento em que estava em um bar. Segundo um familiar, a vítima pode ter sido morto porque teria cobrado uma dívida em rede social.

O caso aconteceu na rua do Comércio, bairro Japiim 2, Zona Sul de Manaus, e segundo informações de um suposto familiar, Maurício teria desabafado em uma rede social sobre uma dívida de R$ 2 mil reais que um suposto amigo estava devendo para ele. Moradores da área informaram que o homem n!ao tinha envolvimento com o crime e trabalhava em uma fábrica do Distrito Industrial.

A polícia não confirmou a informação, mas ainda não descarta nenhuma hipótese.