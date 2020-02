Manaus/ AM - Já faz algum tempo que começou uma guerra por conta do tráfico de drogas entre os grupos criminosos Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho, entretanto, a maioria dos integrantes decidiram migrar de facção nas últimas horas.

Ouça o áudio que um representante da FDN sela um acordo com membros do CV dentro de uma cadeia.