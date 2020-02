Mulheres com cargos estratégicos em facção são alvo de operação da Polícia Federal

10 mulheres foram presas nesta sexta-feira acusadas de participação em ala feminina de facção criminosa na Região Norte. A Polícia Federal ainda faz buscas para cumprir outros quatro mandados de prisão preventiva.

A Operação Lâmpades foi realizada nesta sexta-feira, com mandados expedidos para Boa Vista, Roraima; São Paulo, na capital e em Guarulhos; e em Tauaracá, no Acre.

As investigações apontaram que a facção acreditava que mulheres estão menos expostas e correm menos riscos de serem presas. Por esse motivo, passaram a receber papéis de maior relevância dentro da organização.

De acordo com a polícia, a ala feminina atua em áreas tidas como estratégicas, como o controle e guarda de drogas e armas de fogo e facilitando o relacionamento entre criminosos de dentro do sistema prisional com os de fora.

As investigações também apontaram para o envolvimento dessas mulheres em crimes violentos, entre eles, os “tribunais do crime” - método de “julgamento”, no qual os criminosos são os juízes e os “condenados” pela facção podem ser submetidos a tortura e morte.

Uma das suspeitas recebia dinheiro e tinha o curso de Direito pago pela facção. Em contrapartida, ajudava na comunicação de criminosos de dentro e fora dos presídios e defendia interesses do grupo junto a entes públicos.

O comando para a ala feminina da facção na Região Norte partiria de São Paulo. Duas mulheres que estão foragidas por crimes como roubo e tráfico de drogas atuariam como coordenadoras das demais.

O nome da Operação faz referência à mitologia grega. Lâmpades são ninfas - espíritos femininos que habitam o reino dos mortos, vagando pelo submundo.