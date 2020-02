Líder de facção é preso suspeito de ordenar a morte de 10 pessoas em Manaus

Manaus/AM - Três homens foram presos na noite desta segunda-feira (10) em bairros diferentes da zona Leste. Todos são suspeitos de envolvimento em uma série de homicídios ocorridos na capital. Com o trio, três armas de fogo foram apreendidas.

A primeira prisão ocorreu no bairro Tancredo Neves no início da noite, e levou as equipes policiais aos outros dois envolvidos. Um dos presos é apontado como líder do tráfico no bairro. Eles estariam por trás de, pelo menos, dez homicídios registrados este ano na capital.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil. Mais detalhes serão fornecidos na manhã desta terça (11), em entrevista coletiva.