Homem é executado a tiros enquanto pichava 'CV' em muros de Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (10), na rua Maranhão Sobrinho, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima estava pichando a sigla do Comando Vermelho em muros da cidade, quando foi abordado por um grupo em um carro, que desceu do veículo e mandou a vítima correr. Quando o homem tentou correr, o grupo efetuou diversos disparos contra a vítima, que caiu morta no chão.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso.

Foto: Portal do Holanda / Altemir Coelh