José de Abreu polemiza mais uma vez ao criticar Regina Duarte : 'Fascista a gente trata no cuspe'

José de Abreu voltou a causar polêmicas, ao fazer críticas à nova secretária especial de Cultura, Regina Duarte. Através de áudios enviados à coluna de Mônica Bergamo do Jornal Folha de S.Paulo, o ator disparou: "não dá para respeitar quem apoia Bolsonaro nem considerar ser humano um fascista”.

"Como é que uma pessoa dessas [referindo-se a Regina Duarte, que apoia e integrará o governo de Bolsonaro]… não, eu tô indignado. Não dá para respeitar quem apoia o Bolsonaro. Eu não tenho o menor respeito. Para mim não interessa se é homem ou mulher. Não pode. Não pode. Fascista a gente trata no cuspe. Não há como considerar o fascista um ser humano. E quem apoia fascista, fascista é".

O ator falou que recebe apoio de várias mulheres nas redes sociais.

"E veja quantas mulher me apoiam no Twitter. Fascista não tem sexo. Simone de Beauvoir falava ‘tornar-se mulher’. Vagina não transforma uma mulher em um ser humano. Assim como o pênis não me transforma em um machista misógino.", afirmou.

"Não existe sexo [homem ou mulher]. Quem apoia miliciano, homofóbico, torturador, pra mim nem humano é. [Quem apoia o Coronel Brilhante] Ustra, Stroessner. Você sabe quem foi Stroessner! Torturador, pedófilo, estuprador de crianças, narcotraficante. Ele tinha uma rede de pessoas que pegavam crianças pobres para serem estupradas", disse.