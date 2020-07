Seduc, Sindicato dos professores e Aleam se reúnem para discutir volta às aulas no Amazonas

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Representantes da Secretaria de Educação do Estado, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), se reuniram nessa quinta-feira (23), para discutir “Plano de Retorno Presenciais às Atividades Presenciais”.

Durante o encontro, foram apresentadas as propostas pedagógicas e dos protocolos de saúde que devem conduzir o funcionamento das escolas da rede estadual, ainda sem data definida para acontecer.

Na reunião, o secretário de Educação, Luis Fabian Barbosa,q pontuou os eixos que nortearam a construção do documento. São eles: Pedagógico, Protocolos de Saúde, Atenção à Família e à Saúde Socioemocional e Inteligência em Gestão.

Pelo documento da Secretaria de Educação, o “Aula em Casa” será, um pilar importante no retorno às atividades presenciais, que se dará de maneira gradual e escalonada, utilizando-se de um ensino híbrido (atividades presenciais e remotas).

As turmas serão divididas em blocos (A e B) e, enquanto um grupo estiver na escola, o outro estará em casa, acompanhando os conteúdos do ensino remoto. A metodologia consiste na adoção do modelo híbrido e escalonado mantendo sempre um grupo de alunos em casa.