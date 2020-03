Senac AM divulga cursos para ganhar dinheiro no período da Páscoa

Um 'tac' para a Umanizzare

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) divulgou uma lista com cursos direcionados para quem tem interesse em produzir delícias para o período da Páscoa e, quem sabe, até lucrar com a venda dos produtos.

Os cursos e oficinas serão realizados no Centro de Turismo e Hospitalidade situado na Rua Saldanha Marinho, 410, Centro. Informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 3198-200, Portal Senac AM e na central de atendimento da unidade.

Lista de cursos:

Curso: Bombons e ovos de Páscoa

Carga horária: 15h

Período: 01 - 07 de abril

Horário: 13h às 16h

Investimento: R$ 150 ou 3x de R$ 50 nos cartões

Curso: Bombons e trufas

Carga horária: 15h

Período: 13 a 17 de abril

Horário: 13h às 16h

Investimento: R$ 260 ou 4x de R$ 65 nos cartões

Oficina: Mini chef de Páscoa (crianças a partir de 6 anos)

Carga horária: 4h

Período: 18 de abril (sábado)

Horário: 8h às 12h

Investimento: R$ 50 à vista

Oficina: Brigadeiro Gourmet

Carga horária: 4h

Período: 14 de março (sábado)

Horário: 8h às 12h

Investimento: R$ 50 à vista

Oficina: Cheesecake

Carga horária: 4h

Período: 21 de março (sábado)

Horário: 8h às 12h

Investimento: R$ 40 à vista

Oficina: Preparação Petit Gateau

Carga horária: 4h

Período: 14 de março (sábado)

Horário: 8h às 12h

Investimento: R$ 40 à vista

Oficina: Produção de Ovos de Páscoa

Carga horária: 4h

Período: 25 de abril (sábado)

Horário: 8h às 12h

Investimento: R$ 60 à vista