Veja lista dos cursos oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Manaus

O edital com 440 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes na área da indústria foi lançado nesta quarta-feira, 5/2, pela Prefeitura de Manaus. Os cursos fazem parte do projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro”, lançado em 2018, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, e que integra o programa “Manaus Mais Empreendedora”, com foco na qualificação profissional e empreendedora de pessoas em busca de oportunidades de trabalho, emprego e renda.

“Não basta estar no mercado de trabalho, precisa permanecer. E para permanecer você precisa estar capacitado. A tecnologia já faz parte da nossa realidade e a indústria já opera como indústria 4.0. E como sempre diz o prefeito Arthur Virgílio Neto, é preciso criar, cada vez mais, um ambiente fortalecido de negócios, possibilitando que o trabalhador qualificado continue gerando a sua própria renda”, destacou a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio.

Capacitações

Para a execução das capacitações, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) conta com a parceria do Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim (Iemac). Os cursos serão realizados nas sedes da instituição, localizadas no bairro Japiim e na avenida Djalma Batista.

Para se inscrever gratuitamente, os interessados devem comparecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, das 8h às 12h, na sala de qualificação profissional da Semtepi, localizada no terceiro piso da galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro.

“Os cursos ofertados por meio desta parceria são: matemática básica, soldador e eletrodo revestido, meteorologia, eletricista residencial e predial e desenho técnico industrial. Em 2019, com essas parcerias, conseguimos capacitar mais 10 mil pessoas e neste ano estamos trabalhando forte para fazer ainda mais, principalmente contando com o sucesso dessa parceria público-privada”, destacou o secretário da Semtepi, Marco Pessoa.

“Educação é oportunidade. Ano passado tivemos uma boa receptividade da comunidade acadêmica de Manaus e a reciprocidade que tivemos com a parceria com a Prefeitura de Manaus procuramos presentear com mais 440 vagas para preparar mais nossos jovens para o mercado de trabalho”, concluiu o diretor-geral da Iemac, Marchelli Crispim.

Inscrições

O edital estará disponível a partir das 18h no site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br/). A lista de selecionados será publicada no dia 17 de fevereiro, a partir das 17h, no site da secretaria. Os interessados devem comparecer com a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda (disponíveis no edital) preenchidos. Nesta etapa de inscrição, não é necessário entregar as cópias dos documentos pessoais. É importante frisar que a inscrição não garante a vaga, os inscritos participarão de um processo seletivo.

UNIDADE IEMAC JAPIIM – avenida Tefé, 2.539

Matemática Básica (150 vagas)

Turma I - 9h às 13/3, das 8h às 12h

Turma II - 9h às 13/3, das 14h às 18h

Turma III - 16 a 20/3, das 8h às 12h

Desenho Técnico Industrial (100 vagas)

Turma I - 1 a 5/6, das 8h às 12h

Turma II - 1 a 5/6, das 14h às 18h

Turma III - 15 a 19/6, de 8h às 12h

Turma IV - 15 a 19/6, das 14h às 18h

Metrologia (120 vagas)

Turma I - 6 a 9/4 e 13/4, das 8h às 12h

Turma II - 6 a 9/4 e 13/4, das 14h às 18h

Turma III - 20 a 27/4 e 6/5, de 8h às 12h

Turma IV - 20 a 27/4 e 6/5, das 14h às 18h

UNIDADE IEMAC DJALMA BATISTA – avenida Djalma Batista, 98 A

Eletricista Residencial e Predial (40 vagas)

Turma I - 18/5 a 17/6, das 8h às 12h

Soldador em Eletrodo Revestido (30 vagas)

Turma I - 13 e 14/3; 20 e 21/3; 27 e 28/3; 3 a 4/4 – às sextas das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 8h às 12h

Turma II - 8 a 9/5; 15 e 16/5; 22 e 23/5; 29 e 30/5 – às sextas das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 8h às 12h