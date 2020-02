Dicas de como deixar currículo mais atraente para conquistar uma vaga de emprego

Dizem que o ano só começa após o carnaval, mas pra quem já está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho é bom aproveitar as dicas para ‘turbinar'o currículo e que podem ajudar a aumentar as chances de conseguir uma entrevista e conquistar uma vaga de emprego.

Conforme o site UOL, é possível fazer um ‘Currículo Vitae’ objetivo, sem enrolar o empregador e que chame a atenção da empresa.

1. Mostre os resultados onde já trabalhou

É importante descrever no currículo as atividades que o profissional desempenhou em cada cargo que já ocupou, mas pode não ser suficiente para chamar a atenção. O ideal é usar a metodologia "Desafio, Ação e Resultados", do inglês "Challenge, Action and Results".

Ou seja, além de relatar as funções que cumpria (como prospecção de novos clientes), o profissional deve explicar por que cumpria essas funções (para aumentar o número de clientes da empresa e bater as metas anuais) e que resultados o seu trabalho gerou (conquistou cinco novos clientes num ano e ajudou a aumentar as receitas da empresa em 15%, por exemplo).

2. Deixe a seção "objetivo" de fora - e inclua um resumo da sua trajetória profissional

De acordo com o site, um currículo com a seção "objetivo" pode parecer antiquado e limitado aos olhos dos recrutadores. Uma alternativa mais eficaz é adicionar um resumo profissional logo depois das informações pessoais e de contato, onde ficaria a seção "objetivo". Basta escrever algumas linhas, como "Engenheiro mecânico com cinco anos de experiência e pós-graduação em Gestão de Projetos" ou "Profissional de relações públicas especializada no segmento financeiro".

3. Não esqueça de adicionar cursos livres e certificações

O site UOL destaca que muitos profissionais podem não considerar cursos livres e certificações como dignos de serem mencionados no CV, pois não são experiências remuneradas. Mas, todas as habilidades de um candidato que possam ser aproveitadas pelo empregador devem, sim, estar no currículo.

4. Adicione também as suas principais habilidades

Atualmente, muitos empregadores consideram que as habilidades comportamentais, conhecidas como soft skills, são tão importantes quanto as competências técnicas. Por isso, habilidades como comunicação, pensamento crítico, gestão de tempo, persistência e adaptabilidade devem ser mencionadas no currículo - assim como saber utilizar softwares específicos, um exemplo de habilidade técnica.

5. Edite o seu CV de acordo com a vaga para a qual você está se candidatando

Ainda de acordo com a publicação, para dar 'match' com um empregador, às vezes não basta ter as competências necessárias para a vaga. É preciso também falar a língua da empresa - adaptando alguns termos, por exemplo. Se o profissional foi redator numa empresa jornalística e está buscando uma vaga de repórter noutra, pode adaptar a função anterior para repórter, segundo Eduardo. "Isso funciona desde que sejam funções muito parecidas, é claro", explica ele.

Também é possível deixar algumas experiências de fora do currículo. "Se, antes de ser arquiteta, a pessoa foi babá e a experiência não é relevante para o cargo a que ela está se candidatando, pode deixar a informação de fora do CV”