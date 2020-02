Coisas que os homens não sabem sobre a vagina e mulheres não sabem sobre o pênis

Conhecer bem detalhes do corpo do parceiro é uma das formas mais simples e garantidas de melhorar a vida sexual do casal. Como muito do que aprendemos na escola não é fácil de ser compreendido na prática, vale descobrir de maneira mais clara e direta coisas que mulheres não sabem sobre pênis e homens não sabem sobre vagina:

Coisas que as mulheres não sabem sobre o pênis

- Segundo estudos recentes, o comprimento médio de um pênis ereto é de 13,12 centímetros.

- O tamanho do pênis quando flácido nada tem nada a ver com o tamanho que ele pode ficar quando ereto.

- O pênis não pode quebrar porque não é constituído de ossos, mas os tecidos cavernosos fibrosos que transportam suprimento de sangue são protegidos por ligamentos que, esses sim, podem se romper. O acontecimento é raro e precisa de cirurgia quando ocorre.

- Não existe pílula, creme, cirurgia ou qualquer outro positivo para aumentar o tamanho do pênis, apesar de inúmeras propagandas que circulam pela internet.

- O pênis ereto nem sempre é sinônimo de excitação. O membro também fica enrijecido quando o homem está com a bexiga muito cheira e precisa urinar.

- O líquido que sai do pênis antes de um homem ejacular é chamado de líquido pré-ejaculatório. Ele é o lubrificante do órgão que demonstra excitação e prenuncia o orgasmo e a saída do esperma.

- O pênis ereto logo após uma relação sexual nem sempre quer dizer que o parceiro está pronto para uma nova transa. Em alguns casos, o membro permanece enrijecido depois da ejaculação por causa da qualidade de seu fluxo sanguíneo.

- Noites mal dormidas, excesso de peso, tabagismo e falta de exercícios são alguns dos fatores que afetam o bom funcionamento do pênis e não estão diretamente relacionados à excitação sexual.

- Um pênis circuncisado não altera o prazer da mulher, mas alguns estudos afirmam que homens não circuncisados experimentam uma maior sensibilidade no pênis.

- Apesar do mito popular, o tamanho dos pés de um homem não tem nenhuma relação científica com o tamanho de seu pênis.

Se você já identificou um cheiro ruim nas partes íntimas do parceiro e ficou constrangida e preocupada, saiba que geralmente trata-se apenas de uma questão de higiene, que raramente está relacionado a alguma doença ou condição grave.

Coisas que os homens não sabem sobre a vagina

- O canal vaginal tem, em média, 9,6 cm, podendo variar de 6,5 a 12,5 cm, mas, durante o sexo, ele pode ficar até 5 cm maior.

- Além da pequena parte do clitóris que nós conseguimos ver, existem cerca de 9 centímetros que ficam “escondidos” dentro do corpo. Além disso, ele tem cerca de 8 mil terminações nervosas.

- A vagina expele secreções naturais porque é capaz de se limpar sozinha, expulsando micro-organismos como bactérias e vírus causadores de doenças.

- A dieta influencia no cheiro da vagina. O que a mulher come regularmente afeta diretamente o odor da região íntima.

- A vagina muda com a idade. Aos 20 anos, os órgãos já atingiram o seu tamanho adulto, aos 30, mudanças hormonais que vêm com a gravidez ou envelhecimento podem escurecer os pequenos lábios. Mais tarde, aos 40 e 50 anos, a vagina passará por outras pequenas transformações visuais.

- Barulhos na vagina, como uma espécie de flatulência, durante o ato sexual são normais e acontecem simplesmente por causa da entrada de ar na vagina durante movimentos do ato.

- A vagina demora cerca de seis meses para voltar ao normal depois do parto.

- Muitas pessoas acreditam que uma mulher que faz mais sexo tem a vagina mais larga do que as que transam com menos frequência, mas isso não passa de um mito que não condiz com a realidade.

- A vagina pode proporcionar diferentes tipos de orgasmo à mulher, como clitoriano, vaginal, combinado e múltiplos. O primeiro é quando a mulher atinge o orgasmo sem penetração, apenas com a estimulação do clitóris. A segunda ocorre com a penetração, o combinando é quando acontece o clitoriano e vaginal ao mesmo tempo e, finalmente, quando são experimentados vários orgasmos consecutivos.