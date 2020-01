Maxixe é boa fonte de vitaminas e minerais

Talvez você só tenha ouvido a palavra maxixe alguma vez por conta de músicas e danças. Mas ela pode representar saúde também. Afinal, o vegetal é boa fonte de vitaminas e minerais, podendo fazer a diferença na sua alimentação.

O maxixe, de nome científico Cucumis anguria L., é uma hortaliça originária da África trazida para terras brasileiras pelos escravos. Não muito familiar para a maioria das pessoas que vive nas regiões sul e sudeste, o maxixe é bastante popular no norte e nordeste do País.

Com poucas calorias, esta hortaliça é fonte de minerais e pode ser usada no preparo de sucos e saladas, além de pratos como farofas e refogados

Pontos positivos

Ele é um antioxidante poderoso. Isso significa que evita a oxidação celular ao combater os radicais livres, impedindo não apenas o envelhecimento precoce como também fortalecendo o sistema imunológico. Rico em cálcio, o maxixe contribui ainda para o fortalecimento de ossos e dentes, o que evita problemas relacionados a eles, como é o caso da osteoporose.

Devido à presença de zinco, o maxixe auxilia na prevenção e no combate aos distúrbios da próstata, reduz a concentração do “mau” colesterol (LDL), atua na cicatrização de diversos ferimentos e elimina manchas brancas nas unhas.

Além disso, esta hortaliça também pode ser útil no tratamento de casos de cálculo renal, hemorroidas, inflamação dos rins e vômitos. Devido à grande concentração de sais minerais e vitaminas, o maxixe também pode ajudar no funcionamento do metabolismo das proteínas e no fortalecimento do sistema imunológico.

Receitas

Para não perder os benefícios proporcionados pelo zinco, que é quase totalmente perdido durante o processo de cozimento, recomenda-se consumir o maxixe cru. Basta descascar, cortar em rodelas e colocar em uma salada de tomate, cenoura e alface. Esta hortaliça pode substituir o pepino, por ter um sabor bastante semelhante.

Também pode ser usado em sucos, com maça, cenoura e laranja, entre outras opções.