Alimentos que fortalecem o sistema imune

É importante manter o sistema immune em dia e, uma dieta saudável e estilo de vida podem ajudar. Vários nutrientes, como ferro, zinco e vitamina C, são essenciais para um sistema imune saudável. Flavonoides encontrados em chás, maçãs, vegetais crucíferos e outros alimentos vegetais também auxiliam na melhora do sistema imune. Pesquisas mostram que o mirtilo tem altos níveis de antioxidantes que combatem doenças crônicas. Essa pequena fruta vermelha também contém quercetina, um flavonoide que age como antihistaminico e antiinflamatório, auxiliando na proteção contra doença cardíaca e câncer.

O salmão é um peixe rico em ômega-3 que não somente ajuda a reduzir o risco cardíaco, mas também encoraja a produção e movimento de células linfocitárias, as quais ajudam a melhorar a resposta imune. Além disso, ele é fonte de vitamina D, a qual tem papel na função de um sistema imune saudável. A batata doce é rica em betacaroteno e, o nosso corpo o converte em vitamina A, um nutriente essencial para manter um sistema imune forte. A vitamina A também mantém as membranas mucosas do nariz e garganta saudáveis e funcionando.

O alho contém a alicina, um composto sulfúrico com ação antioxidante. O brócolis é rico em vitamina C, a qual tem papel essencial na resposta imune saudável. O iogurte contém culturas vivas e ativas, as quais fornecem bactérias saudáveis que ajudam com a melhora do sistema imune. Lembre-se que além de comer esses alimentos é importante se hidratar e descansar bem.