Muito mais que o tempero da pizza, orégano previne doenças; saiba mais

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

O orégano é muito popular para dar um gostinho a mais nas pizzas, consumido seco, o tempero também pode ser encontrado in natura.

Além de saborizar os alimentos, o orégano é fonte de Vitaminas A, C, K e do complexo B, além de ser rico em zinco, ferro, magnésio, cálcio e potássio, que são os minerais responsáveis pela saúde dos dentes e do coração.

O orégano ainda possui ômega 3 e propriedades antioxidantes que ajudam a combater doenças degenerativas como o Alzheimer.

O tempero ainda contém propriedades antibactericidas, anti-inflamatórias e diuréticas, além de auxiliar na digestão, diminuir dores musculares e ajudar a minimizar os ataques de asma.