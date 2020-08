Mulher reage a agressão e dá facada em marido

A Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma quitinete no bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá, na noite de domingo (2), onde um homem de 39 anos estava ferido. Uma mulher de 30 anos é acusada de ter esfaqueado o marido.

Segegundo o Agora MT, a mulher contou aos policiais que partiu para cima do homem com a faca, após ele ter lhe agredido com socos, mordidas e puxões de cabelo.

De acordo com a mulher, o casal saiu para almoçar com amigos, iniciou uma discussão e ao retornar à noite para casa, a briga passou para outro nível, foi onde ela passou a ser agredida do lado de fora da quitinete.

Ao entrar na casa, a mulher disse que com medo de ser agredida novamente pegou uma faca e deu um golpe no abdômen do marido. Ele foi socorrido com a ajuda de vizinhos e encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá.

A mulher foi detida e levada para a Central de Flagrantes, onde foi autuada pelo crime de tentativa de homicídio.