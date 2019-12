Em meio a protestos, Havan confirma patrocínio ao Vasco em 2020

Mesmo após protestos de alguns torcedores do cruzmaltino contrários a possibilidade da Havan patrocinar o clube em 2020, nesta sexta-feira (24) o Vasco da Gama confirmou a parceria. A empresa vai estampar sua marca nas mangas dos uniformes do time até o final do ano que vem.

O presidente do clube, Alexandre Campello, estava negociando há alguns meses com o dono da Havan, Luciano Hang.

“Estamos muito felizes em apoiar mais um clube de futebol do País. Patrocinar é acreditar e levar alegria para os brasileiros. A Havan segue com o seu caminho de abertura de lojas, crescendo e buscando estar junto do esporte em todas as modalidades, porque acreditamos que com isso geramos muitos empregos em todo Brasil. Daqui para frente também somos Vasco”, declarou Luciano Hang.