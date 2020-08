Mano Menezes vence disputa judicial milionária contra Cruzeiro

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

O técnico Mano Menezes venceu o Cruzeiro na Justiça do Trabalho e deve receber R$ 2.843.679,61 pelo não cumprimento do termo de rescisão e outros valores atrasados. Ainda haverá um acréscimo no valor da ação por juros e correções monetárias.

Segundo o site IG, além disso, Mano pediu à Raposa pagamentos de multas que ultrapassam R$ 1,5 milhão. O clube celeste ainda terá de arcar com os honorários advocatícios, na ordem de R$ 24.404,24. O ex-técnico teve negado na sentença a multa em dois artigos da CLT e o pagamento de FGTS em decorrência das diferenças de férias proporcionais acrescidas de um terço.

Em outra ação, Mano Menezes cobrou como pessoal jurídica, o pagamento de direitos de imagem no valor de R$ 200 mil.