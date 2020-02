Cristiano, da dupla com Zé Neto, anuncia nascimento do segundo filho com Paula Vaccari

Foto: Reprodução / Instagram

O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, usou as redes sociais para anunciar o nascimento do segundo filho, fruto do relacionamento com a influenciadora digital, Paula Vaccari. O bebê nasceu nesta quinta-feira (27), no interior de São Paulo e também se chamará Cristiano. O casal também tem Pietra, de 2 anos.

Nos stories, o músico escreveu: “Aos fãs, amigos e família, muito obrigado pelas orações e boas energias! Meu filho já chegou, cheio de saúde, lindo e já nos trouxe muita alegria”. Cristiano já havia se declarado ao filho, um dia antes ao nascimento, ao postar uma imagem em que ele aparece com Paula, ainda gestante, e a filha do casal.

“Sabe aquele amor que se multiplica? Multiplicou! Nosso Cris esta quase chegando, aqui a ansiedade ja nao cabe em nós, pra conhecer o rostinho, sentir o cheirinho e apertar muito! Minhas Férias serão de muitas, fraldas, noites em claro rsrs e principalmente, muita felicidade com a sua chegada Filhão”, legendou ele na imagem.