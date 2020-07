Conta no WhatsApp; como proteger privacidade no aplicativo

Wilson Lima vence a batalha política

O WhatsApp ainda é um dos melhores e mais seguros aplicativos disponíveis no mundo. A criptografia do app indica pouca vulnerabilidade de ser invadido por hackers, mas há uma chance de colocar sua privacidade em risco. De acordo com o site UOL, para evitar ter invasão de privacidade, o usuário não pode usar a versão modificada do WhatsApp e assim, proteger sua conta no app.

Isso porque ao modificar o aplicativo de mensagens, o internauta pode contribuir para ataques cibernéticos. A entrada vulnerável acontece por meio de um aviso deixado pelo site WABetaInfo (conhecido por revelar novidades sobre o app) na respectiva página do Twitter.

Ainda de acordo com o site, a publicação compartilhada pelo site admite que as versões modificadas possam apresentar mais funcionalidades e opções mas, ainda assim, colocarão a sua privacidade em risco e, se for descoberto, poderá ainda ter a conta banida pelo WhatsApp. O melhor é evitar!