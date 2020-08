Mulher mata namorado com facada no coracão após pegar ele com outra

Um triângulo amoroso acabou em morte no município de Matinhos, no Litoral do Paraná. Foi na noite de domingo (9), no balneário Inajá. Márcio Araújo de Menezes, 48, morreu após levar uma facada no peito, na altura do coração, desferida por Neiva Alves Martins, 37.

Segundo o Dponta News, Neiva invadiu a casa onde Márcio residia, na rua Maracanã, e desferiu o golpe mortal. No momento do crime, a vítima estava com outra mulher, de 37 anos.

Conforme a polícia, a mulher que estava com ele relatou que Neiva invadiu a casa dizendo que era mulher de Márcio, correu atrás dela, mas como não conseguiu alcançá-la voltou à residência e golpeou o homem.

Após o homicídio, Neiva permaneceu na casa, onde foi encontrada pela Polícia Militar com sintomas de embriaguez alcoólica. A arma do crime passional, com cerca de 15 cm de lâmina, foi localizada pelos militares na parte externa da residência.

Neiva foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.