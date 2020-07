Homem é preso ao ameaçar expor nudes de mais de 60 crianças

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (20), na cidade de Gonçalves Dias, no Maranhão e foi levado nesta quarta-feira (22) para Brasília, onde os crimes aconteceram. Ele é suspeito de manter conversas pornográficas com mais de 60 crianças e adolescentes, com idades entre 11 a 14 anos, no Distrito Federal.

O suspeito usava perfis falsos nas redes sociais e fingia ser uma menina para seduzir garotos, pedia fotos dos adolescentes nus e exigia que as vítimas mostrassem os rostos, de acordo com o Sistema Globo. O homem também fazia ameaças a quem não quisesse mais se relacionar com ele.

Ainda de acordo com a publicação, a polícia descobriu outras vítimas em diversos estados brasileiros. O homem foi identificado após denúncia de uma vítima de 13 anos, o que deu início as investigações