Homem corre para a delegacia para se livrar de supostos assassinos em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Maclei Bindá da Silva, de 28 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde de quarta-feira (22) em via pública, no bairro do São José, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, Maclei invadiu o 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP) durante a tarde. Ele estava com a roupa ensanguentada e pedindo ajuda. De imediato, uma servidora prestou os primeiros socorros a vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O homem foi encaminhado para Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, para procedimentos e permanecia em estado grave.

A polícia iniciou uma investigação para descobrir qual as motivações e autores do crime.