Suspeito de matar atual companheiro de ex-namorada é preso em Manaus

Um homem identificado como Iago M., de 28 anos, preso apontado pela Polícia Civil de ter matado o atual namorado de sua ex-companheira. O crime aconteceu em 7 de junho de 2018, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

A polícia cumpriu a prisão na manhã de segunda-feira (27) por volta das 6h, na casa dos pais dele, na rua Santo Amaro, bairro Novo Israel.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, na ocasião do crime, Iago e a vítima, identificada como Jardel Pimentel de Oliveira, 20, tiveram um desentendimento por motivos passionais e, desde então, o infrator passou a monitorar a vítima, descobrindo onde o mesmo morava. Diante disso, Iago emprestou o carro de uma terceira pessoa e se deslocou até Manacapuru. Chegando ao município, ele encontrou Jardel na frente de casa e efetuou disparos de arma de fogo, levando a vítima a óbito no local.

“Desde o ocorrido, iniciamos as investigações. Tendo em vista que Iago era foragido e havia se evadido do Estado do Amazonas, sempre estivemos buscando mais informações sobre o paradeiro dele. Descobrimos que o mesmo faz aniversário no dia 25 de abril e passamos a monitorar a casa dos pais dele, até que na manhã desta segunda, efetuamos a prisão”, explicou Torres.

Iago foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará pelos procedimentos cabíveis e permanecerá encarcerado à disposição da Justiça.