Suspeito de assasinar jovem proxímo a universidade é preso em Manaus

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - Ivo da Silva Viana, 22, foi preso na segunda-feira (22) por policiais do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), suspeito de ter cometido um homicídio em 29 de novembro de 2016, que teve como vítima Denilson Fonseca Araújo, 18. A prisão ocorreu em via pública, na rua das Lages, bairro São José I, zona leste da capital.

Segundo o delegado titular do 9• DIP, Mário Paulo Tellesa, a vítima foi morta nas proximidades de uma faculdade particular, na avenida Governador Danilo Areosa, bairro Crespo, por volta das 6h. Diante disso, foi expedido um mandado de prisão preventiva pela 1ª Vara do Tribunal do Júri e por meio de denúncias sobre o paradeiro do autor, o mandado foi cumprido nesta segunda, em horário já mencionado.

“Após recebermos denúncias anônimas, nos deslocamos até o local e reconhecemos o autor que, em seguida, foi detido pelos policiais civis e levado à sede do 9º DIP”, explicou Mário Paulo.

O homem será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.