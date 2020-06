Homem é morto a golpes de faca e terçado em Manaus

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Manaus/AM - Um homem identificado com Mackson Ney foi morto com golpes de faca e terçado na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

Segundoa polícia, o homem foi encontrado por populares jogada na rua. Ele possuía três perfurações de faca e duas de terçado.

O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.