Suspeito de matar irmão na frente do pai é preso em Manaus

Manaus/AM - Douglas Marinho Pontes, 25, foi preso na manhã desta terça-feira (7), suspeito de assassinar o próprio irmão com um tiro nas costas. O crime ocorreu em 29 de junho deste ano na rua Antônio José Saraiva, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com adjunta da Delegacia Especializada em Homícidios e Sequestros (DEHS), delegada Marília Campelo, a prisão do suspeito aconteceu no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

"O crime foi presenciado pelo próprio pai deles, mas que não pode fazer nada. O Douglas é filho adotivo e alegou que no dia do crime, discutiu com o irmão por conta de herança de família", disse.

Douglas fo inindiciado pelo crime do homícidio e após procedimentos legais deve passar por audiência de custódia.