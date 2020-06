Homem é encontrado morto com faca cravada no peito no Amazonas

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Manaus/AM - Um homem identificado por Josiney Santos da Silva, 27, foi encontrado na manhã de sexta-feira (26), com uma faca cravada no peito. O caso aconteceu na comunidade Abacaxi, em Nova Olinda do Norte.

Segundo a polícia, Josiney foi atingido por nove golpes de faca e o assassino deixou a faca, utilizada no crime, cravada no peito da vítima.

A Polícia Civil investiga o caso.