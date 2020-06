Jovem tem mão decepada ao desobedecer ordem de criminosos no Amazonas

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - Dois homens de 21 e 19 anos foram presos acusados de tentar matar a terçadadas um jovem de 28 anos que teria se negado a consumir drogas com eles, na noite dessa segunda-feira (8), na cidade de Eirunepé, no interior do Amazonas.

A vítima teve a mão esquerda decepada pela dupla e foi atingida com outros cinco golpes pelo corpo que atingiram a cabeça e o ombro dela. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade e o estado de saúde dele é grave.

Os autores foram presos em flagrante horas depois na residência de uma tia no conjunto Chaplin, no bairro de Santo Antônio.