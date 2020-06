Pai é preso por maltratar e espancar filhos no Amazonas

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Manaus/AM - Um homem de 56 anos foi preso na sexta-feira (05), por policiais civis da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás, por maus-tratos e violência doméstica contra cinco crianças. A prisão aconteceu na unidade policial, daquele município.

Segundo a escrivã Ana Cristina Leão, gestora da DIP, o infrator compareceu ao Conselho Tutelar para informar sobre o desaparecimento do filho, um adolescente de 13 anos. Na mesma hora em que ele estava no órgão público, alguns vizinhos resolveram prestar queixa na unidade policial, informando suspeitar que o pai havia matado o filho.

“No momento em que todas essas diligências ocorriam, recebi uma mensagem da delegada do município de Manacapuru informando que um adolescente de 13 anos usou uma canoa para fugir do pai, pois o mesmo estava sofrendo agressões por parte dele e que não aguentava mais. Logo, foi constatado que se tratava do homem de 56 anos, que estava no Conselho Tutelar”, explicou Leão.

Ainda segundo a gestora, de imediato resolveram recolher os filhos do infrator para prestarem depoimento. As crianças, com idades de 5 a 10 anos, relataram que eram maltratadas pelo pai, que as obrigava a fazer todo o trabalho doméstico, enquanto ele permanecia sentado. Elas disseram, também, que apanhavam com qualquer coisa que o pai encontrava, desde uma ‘perna-manca’ até mesmo o remo.

“Notamos que as crianças estavam muito abatidas, desnutridas e temiam que o pai pudesse fazer alguma coisa. Então, diante disto, resolvemos solicitar da Justiça um mandado de prisão preventiva que, em seguida, foi expedido e cumprido nesta sexta. As crianças foram entregues aos familiares e estamos aguardando a mãe para prestar depoimento sobre o caso”, finalizou Ana Cristina.

O homem está encarcerado na unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.