Mulher é espancada e esfaqueada pelo ex-marido em posto de saúde

Uma mulher de 33 anos precisou ser socorrida pelo Samu na manhã de terça-feira (23) dentro de uma unidade básica de saúde de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, após ser agredida a golpes de faca no local pelo seu ex-marido, um homem de 42 anos. Segundo a vítima, ela tinha uma medida protetiva contra o autor.

Segundo O Temnpo, a Polícia Militar contou que a mulher estava dormindo em sua cama quando foi acordada pelo ex-companheiro - mesmo não morando mais com ele - que já estava com a arma branca na mão e começou a esfaqueá-la.

O pai da vítima, um idoso de 70 anos, teria tentado conter o agressor, porém, sem êxito. A mulher conseguiu ir para a rua e entrar na Unidade Básica de Saúde da Família Parque Turistas para se esconder, que fica próxima à sua casa, no entanto, o homem correu atrás dela e continuou as agressões dentro do local.

Algumas pessoas que estavam na unidade conseguiram conter o criminoso, entretanto, ele fugiu antes que a PM chegasse ao local. Os militares informaram que já fizeram diversas buscas, inclusive em sua casa e em uma mata da região, mas ele ainda não foi encontrado.

A mulher foi levada para o Hospital Municipal de Contagem com ferimentos na face, no ombro, na cabeça e nas costas. Seu estado de saúde é considerado estável.