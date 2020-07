Dupla é presa por crime ambiental em área de preservação no Amazonas

Impeachment e jogo de poder

Manaus/AM - Policiais militares do 4º Grupamento da Polícia Militar (GPM), juntamente com policiais civis e servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Urucará, detiveram, na manhã de terça-feira (07), dois homens por crime ambiental em uma Área de Preservação Permanente (APP) naquele município. Com eles, os policiais apreenderam uma motosserra, um facão e vasilhames com óleo queimado.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que receberam denúncia anônima informando que indivíduos estariam cometendo crime ambiental em uma área de preservação. Com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e investigadores da Polícia Civil, a guarnição fez o deslocamento até o local informado, onde constatou a veracidade da denúncia ao encontrar os dois infratores com motosserra e facão, realizando desmatamento na área.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram conduzidos à 45ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.