Pai é assassinado a tiros ao livrar filha de estuprador

Um homem de 32 anos foi morto depois de salvar sua filha de um estupro. O caso aconteceu em Ipatinga, em Minas Gerais. Segundo o Bhaz, o suspeito do crime foi preso.

De acordo com divulgação do site, um homem de 20 anos entrou na casa da vítima, armado, segurou no pescoço da criança e começou a despi-la. O cachorro da residência começou a latir ao ver o invasor, acordando o pai da criança, que foi até o quarto e interrompeu o estupro.

O criminoso e o pai travaram uma luta corporal, mas o homem de 32 anos acabou sendo balado na barriga, e o suspeito fugiu. Todo crime foi registrado pelas câmeras da casa.

O pai da criança morreu assim que deu entrada no hospital. Já o suspeito, foi reconhecido e preso pelos crimes de homicídio e estupro, e ficará a disposição da Justiça.

