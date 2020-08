Criança fica sem falar ao comer marmita envenenada

Uma menino de 11 anos, que ingeriu comida envenenada, está sem falar e internado em um hospital. De acordo com o site Record, a família disse que o quadro do garoto é estável, mas ele não recobrou a fala e nem a memória e precisa de acompanhamento neurológico.

O mesmo alimento, causou a morte de dois moradores de rua e um cachorro, foi entregue supostamente por voluntários em um posto de gasolina abandonado na rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, em Itapevi, na Grande São Paulo.

Ainda segundo um site do grupo Record, a família aguarda vaga e transferência para um hospital que possa dar o suporte neurológico necessário.

A Delegacia de Itapevi continua com as investigações para descobrir o autor do crime, responsável por colocar chumbinho nas quentinhas. Uma das hipóteses é que o crime tenha ocorrido por vingança.