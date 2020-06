Em Manaus, bebê e criança abandonados dentro de casa são resgatados pela polícia

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - Um criança de 6 e outra de 2 anos foram resgatadas por Policiais Militares da 6º Cicom, na noite desta sexta-feira (19), no bairro Riacho Doce 1, zona Norte de Manaus. Os menores estavam há dois dias abandonados em casa.

De acordo com a PM, após denúncia uma viatura foi até o local e encontrou as crianças já com os vizinhos, sendo alimentadas. A mãe saiu há 2 dias e até o momento não retornou, conforme foi informado para os policiais.

Os menores foram encaminhados para a Delegacia Especializada à Criança e ao Adolescente (Depca).